Елисеев заявил, что тренер сборной по биатлону оставил без внимания его тренировочный план

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оставил без внимания тренировочный план, по которому Матвей Елисеев готовился к сезону и главному старту - чемпионату мира в Поклюке. Об этом журналистам рассказал Елисеев после индивидуальной гонки на чемпионате мира, в которой он занял 61-е место.

Елисеев тренируется по планам, которые ему подготовил личный тренер, имя которого биатлонист не называет.

"План, по которому я тренируюсь и тренировался, был заранее отправлен Юрию Михайловичу, но ответа от него не последовало. Не было ни комментариев, ни подсказок. Так было и летом. Я тренировался по своим планам, в том числе и здесь - я на контакте со своим тренером. Юрий Михайлович же, думаю, сконцентрировался на работе с командой, и это тоже в какой-то степени профессионализм - не распыляться", - сказал Елисеев.

"По сути, я так тренировался и летом, и зимой, и здесь: у меня есть план, я шел в лес, где меня никто меня не видит и не слышит. Может быть, спарринга немного не хватает. Один раз тренер спрашивал, стоит ли что-то подсказать по технике, но я тоже отстранился, раз комментариев по плану никаких не было", - добавил он.

При этом Елисеев считает нормальным, что каждый спортсмен тренируется по своему плану "Это нормально, потому что каждый человек индивидуальный и планы в любом случае должны разниться", - сказал Елисеев, заметив, что в сборной Каминский больше времени уделяет другому биатлонисту.

"Все внимание одному ребенку", - заключил он, намекая, возможно, на Эдуарда Латыпова.