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Нижегородские власти рассматривают возможность строительства ледовой арены по концессии

Здание будет представлять собой многофункциональный комплекс с образовательным центром, способный принимать спортивные мероприятия международного уровня

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области прорабатывают вопрос строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде по договору концессии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта региона.

В июне 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что начало строительства ледового дворца перенесено на 2021 год, заложенные в федеральном и региональном бюджете средства на его возведение на сумму 680 млн рублей были секвестированы.

"В настоящее время правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос реализации проекта по строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде на основе концессионного соглашения. Данный вопрос рассматривается в связи с подачей частной концессионной инициативы в адрес регионального правительства", - отметили в министерстве.

Ледовую арену планируется построить в районе Стрелки (место слияния Оки и Волги). Здание будет представлять собой многофункциональный комплекс с образовательным центром, способный принимать спортивные мероприятия международного уровня.

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