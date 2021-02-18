Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 18 февраля. Сборная России осталась на 39-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1 461 очко. В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 780 очков), далее идут команды Франции (1 755), Бразилии (1 743), Англии (1 670) и Португалии (1 662). Наибольший рост в рейтинге продемонстрировала сборная Мали, которая поднялась на три строчки и в обновленном списке занимает 54-ю позицию (1 412).

Ближайшие официальные матчи сборная России проведет в марте. В отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года россияне сыграют против мальтийцев (24 марта, в гостях), словенцев (27 марта, дома) и словаков (30 марта, в гостях). Летом команда выступит на чемпионате Европы, на групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.