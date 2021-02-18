Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила антидопинговые правила

ТАСС, 18 февраля. Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) одобрил рекомендацию независимой антидопинговой комиссии о сокращении количества нарушений правил в течение одного года, влекущих отстранение спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Исполком восстановил нижний порог 12-й статьи антидопинговых правил IWF, согласно которой процедуру отстранения атлетов повлекут три нарушения правил в течение одного года. Ранее количество возможных нарушений составляло четыре в течение одного года.

"Сегодняшние решения отражают четкую решимость сохранить прогресс, достигнутый IWF в последние годы в защите чистых тяжелоатлетов и продвижении чистой тяжелой атлетики", - сказал исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани.