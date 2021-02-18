"Салават Юлаев" продлил контракт с главным тренером Лямся

ТАСС, 18 февраля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" объявил о продлении контракта с главным тренером команды финном Томи Лямся. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

"Это важный шаг - подписание нового соглашения, - сказал Лямся. - Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит еще больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на нынешнем сезоне, направить на него всю свою энергию".

Лямся 41 год, он входит в тренерский штаб "Салавата Юлаева" с лета 2017 года, а в 2020-м возглавил клуб. В сезоне-2018/19 Лямся вместе с "Салаватом Юлаевым" дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уфимцы уступили омскому "Авангарду" (2-4). Также он тренировал финские клубы "Йокерит" и "Пеликанз", юниорскую сборную Финляндии.

"Салават Юлаев" в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ, уфимский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка после 55 встреч.