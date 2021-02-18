Тарпищев: Карацев показал невероятный результат на Australian Open

В четверг Карацев проиграл в полуфинале турнира первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 4:6, 2:6.

"Карацев в любом случае выступил невероятно успешно в Австралии, лучше любых прогнозов, - сказал Тарпищев. - Залечил травмы, сработался с тренером - и такой результат. С тренером, отмечу, у них сложился невероятно хороший альянс. Альянс с тренером и упертость - слагаемые успеха".

"Аслан года три потерял из-за травм, и другой на его месте уже бы завершил карьеру", - добавил глава ФТР.

Карацеву 27 лет, он впервые играл в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Он стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), который вышел в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.