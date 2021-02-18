Воронцевич будет капитаном сборной России в отборочных матчах Евробаскета

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Андрей Воронцевич, который в данный момент находится без клуба, будет капитаном сборной России по баскетболу в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы - 2022. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер российской команды Сергей Панов.

19 февраля российская команда сыграет с командой Северной Македонии, 21 февраля - со сборной Эстонии. Обе встречи состоятся в Перми.

"Соперников предстоящих хорошо изучили, тем более играли с ними уже, - сказал Панов. - 16 человек на сборе, хорошая конкуренция и нет никаких разладов в коллективе или клубных группировок. Тренерский штаб уже определился с составом команды, объявлен он будет в ближайшее время", - сказал Панов.

"Спортивный принцип будет превалировать над остальными, и на завтрашнюю игру выйдут сильнейшие на данный момент игроки. Капитаном в прошлое окно был выбран Андрей Воронцевич. Изменений не предвидится в этом плане. Мы в сборной только приветствуем его порыв помочь национальной команде и будем оказывать в том числе моральную поддержку", - добавил он.

Российская команда выступает в группе В, после четырех игр команда набрала 6 очков. На первом месте располагается сборная Италии, набравшая шесть очков в трех матчах, третьими идут эстонцы (4 очка в 3 матчах), замыкают таблицу македонцы (2 очка в 2 играх). Три лучшие сборные выходят в финальную часть турнира. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, путевку на турнир получат еще две команды квартета.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах: Германии, Грузии, Италии и Чехии.