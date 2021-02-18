Пранделли заявил, что Кокорин вряд ли выйдет на поле в следующем матче "Фиорентины"

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин попадет на скамейку запасных в игре против "Специи", но вряд ли выйдет на поле. Об этом сообщил главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли, комментарий которого приводит портал Fanta Calcio.

Встреча 23-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" - "Специя" пройдет в пятницу во Флоренции.

"Я поставил Кокорина в матче против "Интера", чтобы оценить его состояние, которое у него еще не очень хорошее. В той игре была небольшая проблема, из-за которой он чувствовал себя некомфортно. Завтра я верну его на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его использовать", - сказал Пранделли.

Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в ночь на 6 февраля, проведя 20 минут в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" (0:2). В игре 22-го тура против "Сампдории" (1:2) он попал в заявку, но не вышел на поле.

"Фиорентина" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка, "Специя" идет 13-й, имея в активе 24 очка.