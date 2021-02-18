Российские ватерполисты сыграют с канадцами в 1/4 финала отбора на Олимпийские игры

ТАСС, 18 февраля. Мужская сборная России по водному поло победила команду Нидерландов со счетом 11:10 в заключительном, пятом матче группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

Сборная России обеспечила себе первую строчку в турнирной таблице группы В, набрав в пяти матчах девять очков. Далее располагаются команды Хорватии (6), Франции (5), Нидерландов (5), Румынии (3) и Германии (0). Групповой этап завершится матчем сборных Хорватии и Германии позднее в четверг.

Россияне в четвертьфинале отборочного турнира сыграют с командой Канады, ставшей четвертой в группе А. Путевку в Токио по результатам плей-офф получат три сборные. Обладатели путевок на Олимпийские игры определятся 21 февраля. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.