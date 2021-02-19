Замерзшие на Юге. "Краснодар" дома проиграл загребскому "Динамо" в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" допустил много ошибок и потерпел поражение от хорватского "Динамо" из Загреба со счетом 2:3 в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд турнира команде под руководством главного тренера Мурада Мусаева потребуется в гостях одержать победу с разницей в два мяча.

В четверг гости трижды выходили вперед в счете, тогда как краснодарцы сумели забить всего два мяча. На дубль нападающего Бруно Петковича (15-я и 54-я минуты), а также гол Ияйи Атимвена (75) хозяева поля смогли ответить точными ударами в исполнении Маркуса Берга (28) и Виктора Классона (69). В отсутствие продолжающего набирать форму после травмы основного вратаря российской команды Матвея Сафонова место в воротах "Краснодара" занял 35-летний Евгений Городов, для которого эта игра стала первой в плей-офф Лиги Европы. В дебютной встрече возрастной голкипер сыграл не лучшим образом в эпизодах со вторым и третьим пропущенными мячами, но главный тренер после игры отметил, что ответственность за поражение несет вся команда.

Игра в Краснодаре проходила в нетипичных для региона погодных условиях - всю неделю в городе шел снег, он прекратился только в день матча. Температура также оказалась существенно ниже привычной для жителей края, на момент начала игры столбик термометра застыл на отметке минус семь градусов. Несмотря на это, ажиотаж вокруг первой в году домашней игры "Краснодара" был серьезным - на трибунах одноименного стадиона присутствовали 9 897 зрителей. С учетом коронавирусных ограничений билетная квота на игру была реализована почти полностью - местные власти разрешили заполнить чашу арены на 30% от ее максимальной вместимости (не больше 10 554 человек).

Кадровые проблемы "Краснодара" перед матчем с загребским "Динамо" не ограничивались не лучшей формой Матвея Сафонова. Тренерский штаб российской команды не мог рассчитывать на восстанавливающихся от травм защитников Дмитрия Стоцкого и Кристиана Рамиреса, а также нападающего Ари. Наставник хорватской команды Зоран Мамич, в свою очередь, на предматчевой пресс-конференции блефовал, говоря о том, что в четверг на поле может не появиться основной вратарь его команды Доминик Ливакович. Последний в итоге не только сыграл, но и как минимум дважды выручил "Динамо".

Российские болельщики перед игрой были настроены оптимистично, несмотря на кадровые потери в составе "Краснодара" и тот факт, что загребское "Динамо" находится в игровом тонусе и проводит матчи чемпионата Хорватии с середины января. Некоторые из них в разговоре с корреспондентом ТАСС даже предполагали, что их любимой команде удастся пройти до 1/4 финала второго по значимости еврокубкового турнира.