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Лига Европы

Замерзшие на Юге. "Краснодар" дома проиграл загребскому "Динамо" в Лиге Европы

Первый матч 1/16 финала турнира завершился со счетом 2:3
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Описание
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" допустил много ошибок и потерпел поражение от хорватского "Динамо" из Загреба со счетом 2:3 в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд турнира команде под руководством главного тренера Мурада Мусаева потребуется в гостях одержать победу с разницей в два мяча.

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В четверг гости трижды выходили вперед в счете, тогда как краснодарцы сумели забить всего два мяча. На дубль нападающего Бруно Петковича (15-я и 54-я минуты), а также гол Ияйи Атимвена (75) хозяева поля смогли ответить точными ударами в исполнении Маркуса Берга (28) и Виктора Классона (69). В отсутствие продолжающего набирать форму после травмы основного вратаря российской команды Матвея Сафонова место в воротах "Краснодара" занял 35-летний Евгений Городов, для которого эта игра стала первой в плей-офф Лиги Европы. В дебютной встрече возрастной голкипер сыграл не лучшим образом в эпизодах со вторым и третьим пропущенными мячами, но главный тренер после игры отметил, что ответственность за поражение несет вся команда.

Игра в Краснодаре проходила в нетипичных для региона погодных условиях - всю неделю в городе шел снег, он прекратился только в день матча. Температура также оказалась существенно ниже привычной для жителей края, на момент начала игры столбик термометра застыл на отметке минус семь градусов. Несмотря на это, ажиотаж вокруг первой в году домашней игры "Краснодара" был серьезным - на трибунах одноименного стадиона присутствовали 9 897 зрителей. С учетом коронавирусных ограничений билетная квота на игру была реализована почти полностью - местные власти разрешили заполнить чашу арены на 30% от ее максимальной вместимости (не больше 10 554 человек).

Кадровые проблемы "Краснодара" перед матчем с загребским "Динамо" не ограничивались не лучшей формой Матвея Сафонова. Тренерский штаб российской команды не мог рассчитывать на восстанавливающихся от травм защитников Дмитрия Стоцкого и Кристиана Рамиреса, а также нападающего Ари. Наставник хорватской команды Зоран Мамич, в свою очередь, на предматчевой пресс-конференции блефовал, говоря о том, что в четверг на поле может не появиться основной вратарь его команды Доминик Ливакович. Последний в итоге не только сыграл, но и как минимум дважды выручил "Динамо".

Российские болельщики перед игрой были настроены оптимистично, несмотря на кадровые потери в составе "Краснодара" и тот факт, что загребское "Динамо" находится в игровом тонусе и проводит матчи чемпионата Хорватии с середины января. Некоторые из них в разговоре с корреспондентом ТАСС даже предполагали, что их любимой команде удастся пройти до 1/4 финала второго по значимости еврокубкового турнира.

' YouTube/Матч ТВ'

Для "Краснодара" еще не все потеряно

Несмотря на домашнее поражение, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции заявил, что для его команды еще не все потеряно. Разбирая игру, специалист отметил, что команда плохо начала матч и допускала много ошибок в центре поля, которые приводили к атакам на ворота краснодарцев. "Мы создали много ситуаций для противника, во втором тайме играли лучше, но было много ошибок. Нам нужно поменять свою ментальность, сделать работу над ошибками", - отметил он.

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС согласился с мнением о том, что "Краснодар" сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. "По игре "Краснодар" не уступил, даже в чем-то превосходил. Думаю, что команде нужно немножко подтянуть игру в обороне. После первой игры ничего не закончилось, у "Краснодара" есть прекрасные шансы на победу в Хорватии и проход по сумме двух матчей", - сказал собеседник агентства.

Главный тренер "Динамо" Мамич также не стал преувеличивать значимость выездной победы над "Краснодаром". "Я могу поздравить свою команду с победой, но хочу в то же время сказать, что "Краснодар" - очень хорошая, очень сильная, агрессивная команда. Мы сделали лишь полдела и надеемся на положительный результат по итогам двух игр", - подчеркнул специалист, добавив, что хорватский клуб впервые обыграл команду из России на ее поле.

Ответный матч между "Краснодаром" и загребским "Динамо" состоится 25 февраля в столице Хорватии. Игра пройдет на стадионе "Максимир", ее начало запланировано на 23:00 мск.

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