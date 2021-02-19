Леброн Джеймс и Кевин Дюрант выбраны капитанами команд Матча всех звезд НБА

ТАСС, 19 февраля. Форварды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и "Бруклина" Кевин Дюрант назначены капитанами команд Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определят стартовые составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.

От Восточной конференции были выбраны Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Брэдли Бил ("Вашингтон"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Кайри Ирвинг ("Бруклин"). Западную конференцию представят Стефен Карри ("Голден Стэйт"), Лука Дончич ("Даллас"), Никола Йокич ("Денвер"), Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс").

Матч всех звезд НБА пройдет 7 марта в Атланте на "Стэйт Фарм - арене" и будет включать в себя саму игру, а также конкурсы навыков.

В прошлом году Матч всех звезд НБА проходил в два дня: 16 февраля состоялись конкурсы, а 17 февраля - матч. Капитаном команды Востока был Адетокунбо, Запада - Джеймс.