"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ. Малкин отдал две голевые передачи

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал два голевых паса. Всего на счету россиянина 9 очков (3 гола + 6 передачи) в 14 матчах нынешнего сезона. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

ТАСС, 19 февраля. "Питтсбург" со счетом 4:1 на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

"Питтсбург" занимает пятую позицию в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков за 15 матчей. "Айлендерс" располагаются на четвертом месте с 19 очками в 16 играх.

Следующий матч команды проведут в Питтсбурге 21 февраля.

В других встречах игрового дня "Нью-Джерси" в гостях победил "Бостон" (3:2), а "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде по буллитам обыграл "Филадельфию" (3:2). Нападающие гостей Павел Бучневич и Артемий Панарин отметились результативными передачами, их одноклубник Александр Георгиев отразил 20 бросков по своим воротам. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов также отдал голевой пас.