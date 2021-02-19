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НХЛ

"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ. Малкин отдал две голевые передачи

Игра завершилась со счетом 4:1
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 19 февраля. "Питтсбург" со счетом 4:1 на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (5-я минута), Тэдди Блюгер (39), Джейсон Закер (50), Брайан Раст (57). За "Айлендерс" отличился Брок Нельсон (56).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал два голевых паса. Всего на счету россиянина 9 очков (3 гола + 6 передачи) в 14 матчах нынешнего сезона. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

"Питтсбург" занимает пятую позицию в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков за 15 матчей. "Айлендерс" располагаются на четвертом месте с 19 очками в 16 играх.

Следующий матч команды проведут в Питтсбурге 21 февраля.

В других встречах игрового дня "Нью-Джерси" в гостях победил "Бостон" (3:2), а "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде по буллитам обыграл "Филадельфию" (3:2). Нападающие гостей Павел Бучневич и Артемий Панарин отметились результативными передачами, их одноклубник Александр Георгиев отразил 20 бросков по своим воротам. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов также отдал голевой пас.

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