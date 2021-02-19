Чернышенко: новые ледовые арены построят в городах проведения чемпионатов мира

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Наследие от проведения взрослого и молодежного чемпионатов мира по хоккею 2023 года в России станет главным фактором при организации турниров, учитывая популярность вида спорта в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта.

В 2023 году в России пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира. Взрослый турнир состоится в Санкт-Петербурге, молодежный - в Омске и Новосибирске.

"Времени остается не так много и нужно по всем направлениям обеспечить готовность Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, чтобы достойно представить страну. К предстоящим чемпионатам запланировано много организационных мероприятий, что называется, по всему пути следования спортсменов и гостей - от визового сопровождения и соблюдения важных на сегодня санитарных правил до размещения и создания условий для тренировок. Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идет о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге", - сказал Чернышенко.

Помощник президента РФ Игорь Левитин указал на необходимость подготовки в городах-организаторах чемпионатов не только спортивных объектов, но и гостиничной инфраструктуры, а также решения вопросов логистики во время проведения соревнований.

В последний раз взрослый чемпионат мира в России проходил в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге, а молодежный турнир - в 2013 году в Уфе.