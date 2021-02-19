СМИ: "Манчестер Юнайтед" интересуется футболистом "Баварии" Команом

ТАСС, 19 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении французского полузащитника германской "Баварии" Кингсли Комана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово предложить Коману заработную плату в размере почти €300 тыс. в неделю. Игрок намерен остаться в клубе.

Нынешний контракт 24-летнего футболиста действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Комана в €55 млн.

Коман перешел в "Баварию" из итальянского "Ювентуса" в 2017 году. В текущем сезоне француз провел 21 матч, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. После 21 тура "Бавария" с 49 очками лидирует в чемпионате Германии.