{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Представлена официальная песня ЧМ по фигурному катанию в исполнении Полины Гагариной

Премьера клипа планируется в конце февраля
Полина Гагарина Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Полина Гагарина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Представлена официальная песня чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Швеции, "Circles and Squares" ("Круги и квадраты").

Композиция, исполненная российской певицей Полиной Гагариной и шведом Монсом Сельмерлёвом, доступна на всех музыкальных стриминговых платформах. Премьера клипа на песню планируется в конце февраля.

Оба исполнителя выступали на конкурсе "Евровидение" 2015 года, где Сельмерлёв стал победителем, а Гагарина - второй.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
Футбол в России
"Уфа" выступит за перенос матча Кубка России при температуре ниже минус 15 градусов
Матч между "Уфой" и "Уралом" должен состояться 22 февраля, согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки минус 20 градусов
Читать полностью