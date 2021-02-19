Представлена официальная песня ЧМ по фигурному катанию в исполнении Полины Гагариной

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Представлена официальная песня чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Швеции, "Circles and Squares" ("Круги и квадраты").

Композиция, исполненная российской певицей Полиной Гагариной и шведом Монсом Сельмерлёвом, доступна на всех музыкальных стриминговых платформах. Премьера клипа на песню планируется в конце февраля.