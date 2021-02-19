Тарпищев: Медведев имеет хорошие шансы для победы над Джоковичем в финале Australian Open

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев имеет очень хорошие шансы на победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) при условии, что сохранит подачу на прежнем уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В пятницу Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5) и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где в воскресенье сыграет с Джоковичем.

"Медведев хорош, что еще скажешь, - отметил Тарпищев. - Главное, чтобы подача не пропала в финале. Если будет так же подавать, как сегодня, то очень хорошие шансы обыграть Джоковича в финале. Я уверен в этом".

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.