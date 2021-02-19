Российские ватерполисты вышли в полуфинал отборочного турнира к Олимпийским играм

ТАСС, 19 февраля. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Канады со счетом 17:9 в четвертьфинальном матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

В полуфинале россияне встретятся с командой Греции. В другом полуфинале сыграют сборные Черногории и Хорватии. Оба матча пройдут 20 февраля.

Путевку в Токио по результатам плей-офф получат три сборные. Обладатели определятся 21 февраля. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. На Олимпиаде сыграют 12 команд, девять из них уже определились, это сборные Австралии, Венгрии, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, ЮАР и Японии.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.