Хоккеист "Сент-Луиса" Барбашев пропустит шесть недель из-за травмы ноги

ТАСС, 19 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев пропустит шесть недель из-за травмы ноги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний форвард получил травму в третьем периоде матча против "Сан-Хосе" (3:2 ОТ), который прошел в ночь на 19 февраля.

Барбашев выступает за "Сент-Луис" с 2017 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 17 матчей, в которых набрал 6 очков (2 гола + 4 результативные передачи). В 2019 году он вместе с "Сент-Луисом" стал обладателем Кубка Стэнли. За команду также выступает российский нападающий Владимир Тарасенко, который в настоящее время восстанавливается от травмы.