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Виктор Мозес сравнил тренировочные сборы в "Спартаке", "Интере" и "Челси"

По словам футболиста, в российской команде работать тяжелее всего
Виктор Мозес Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Виктор Мозес
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Тренировочные сборы в московском "Спартаке", итальянском "Интере" и английском "Челси" похожи, однако в российской команде работать тяжелее. Об этом заявил футболист "Спартака" Виктор Мозес, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Мозес перешел в "Спартак" на правах аренды из "Челси" в октябре 2020 года. За английский клуб нигериец выступает с 2012 года, с января по август 2020-го он находился в аренде в "Интере".

"Если честно, в "Спартаке" работа потяжелее, - сказал Мозес. - Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее".

Свой последний официальный матч перед зимней паузой "Спартак" провел 16 декабря 2020 года в чемпионате России против петербургского "Зенита" (1:3). Сезон-2020/21 для красно-белых возобновится 20 февраля встречей 1/8 финала Бетсити - Кубка России против московского "Динамо".

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