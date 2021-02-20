Футболист "Зенита" Барриос заразился коронавирусом

ТАСС, 20 февраля. Тест на коронавирусную инфекцию колумбийского полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Вильмара Барриоса дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу "Зенит" проведет матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России против тульского "Арсенала", встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.

"Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи теста на коронавирусную инфекцию в Дубае, который дал положительный результат. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Также в матче с "Арсеналом" не примет участия иранский нападающий Сердар Азмун, продолжающий восстановление от травмы.

Барриосу 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, став за это время двукратным чемпионом России. В текущем сезоне он провел 23 матча в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.