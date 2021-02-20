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Чемпионат мира по биатлону

Майгуров указал на нехватку дисциплины и диалога между биатлонистами и тренерами в сборной

Глава Союза биатлонистов России отметил, что в апреле тренерам сборной, личным тренерам и спортсменам нужно договориться, как выстраивать работу на следующей сезон

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российской сборной по биатлону не хватает дисциплины и нормального диалога между спортсменами и тренерами команды. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров во время чемпионата мира в Поклюке.

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Российские биатлонисты на турнире пока не завоевали ни одной медали. По ходу турнира биатлонисты указывали на ошибочность выбора места проведения подготовительного сбора, старшие тренеры команд - на нежелание спортсменов работать по их правилам.

"На мой взгляд, это связано с внутренней дисциплиной и воспитанием спортсменов. Как минимум половина спортсменов в мужской и женской командах готовилась самостоятельно, поэтому нужного контакта и уважения перед тренерами, к сожалению, нет. Когда мы соревновались, тренер для нас был авторитетом и мы слепо ему доверяли", - сказал Майгуров.

"Это не совсем правильно, спортсмен обязательно должен советоваться с тренером, вступать в диалог, а не просто закрываться. К сожалению, сегодня в мужской и женской командах необходимого диалога между спортсменами и тренерами нет", - добавил он.

Глава федерации отметил, что в апреле тренерам сборной, личным тренерам и спортсменам нужно договориться, как выстраивать работу на следующей сезон.

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