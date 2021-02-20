Елисеев считает успехом третье место в эстафете на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев считает успехом бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Об этом он заявил журналистам.

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете и завоевали первую медаль на ЧМ

В субботу мужская россияне заняли третье место в мужской эстафете, завоевав первую медаль на текущем мировом первенстве. В составе команды бежали Карим Халили, Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Любая медаль - это успех, - сказал Елисеев. - Не хочется быть банальным и говорить о том, что это нечто неописуемое, но я действительно испытываю сильный эмоциональный подъем, восторженное состояние".

"Мы отлично собрались и хорошо сработали. Полное удовлетворение", - добавил он.

Также Матвеев отметил выступление Латыпова, который бежал заключительный этап эстафеты. "Стало очень тревожно, когда стало видно, насколько тяжело Эдуарду дается начало последнего круга. Но он красавчик, огромный молодец - дотерпел. Он большой молодец, машина", - сказал Елисеев.

Чемпионат мира завершится 21 февраля мужским и женским масс-стартами.