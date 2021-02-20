Решение о проведении матча "Динамо" - "Спартак" было принято за час до начала игры

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдет по расписанию, соответствующее решение было принято за час до начала игры. Об этом ТАСС сообщил начальник "Динамо" Александр Удальцов.
Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится на "ВТБ-Арене" в субботу. Начало игры - 19:30.
"Играем. Температура минус шесть градусов", - сказал Удальцов.
@fcdynamo VS @fcsm_official— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) February 20, 2021
На градуснике -6 градусов, матч состоится!#КубокРоссии #ДинамоСпартак pic.twitter.com/P8XwfmZ2HQ
По прогнозу синоптиков температура воздуха в день игры в Москве могла опуститься до отметки минус 20 градусов. По регламенту Кубка России, если температура ниже минус 15 градусов, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при согласии обеих команд остается за главным арбитром.