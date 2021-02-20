Решение о проведении матча "Динамо" - "Спартак" было принято за час до начала игры

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдет по расписанию, соответствующее решение было принято за час до начала игры. Об этом ТАСС сообщил начальник "Динамо" Александр Удальцов.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится на "ВТБ-Арене" в субботу. Начало игры - 19:30.

"Играем. Температура минус шесть градусов", - сказал Удальцов.