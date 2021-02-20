Драчев: российские биатлонисты были практически безупречны в стрельбе в эстафете на ЧМ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в стрельбе в эстафете на чемпионате мира в Словении была практически безупречна на фоне ошибок соперников, что принесло первую медаль на турнире. Таким мнением с ТАСС поделился бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, затратив восемь дополнительных патронов, второе место заняла команда Швеции (7). Российская команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова отстала от победителей на 50,9 секунды, затратив пять дополнительных патронов.

"Порадуемся за нашу команду, молодцы, отработали в стрельбе практически безупречно. Конечно, чувствовалось, что все устали, чемпионат мира подходит к концу, и на таком фоне качественная стрельба сборной и ее медаль особенно приятны, - сказал Драчев. - Многие команды зашли на штрафные круги и стреляли не так хорошо, как в начале чемпионата мира, все-таки это длинный марафон от смешанных эстафет до масс-старта, огромная нагрузка на спортсменов. Но наша команда воспользовалась шансом и подарила медаль".

Драчев отметил, что в масс-старте у россиян будет еще один шанс. "Важно, кто побежит первым. Все зависит от стрельбы, но посмотрим, как пройдет. У нас четыре человека в масс-старте участвуют, шанс есть", - сказал он.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.