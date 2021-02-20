"Айнтрахт" прервал беспроигрышную серию "Баварии" из шести матчей в чемпионате Германии

ТАСС, 20 февраля. Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" обыграли мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Даити Камада (12-я минута) и Амин Юнес (31). У проигравших отличился Роберт Левандовский (53).

"Айнтрахт" прервал беспроигрышную серию "Баварии" из шести матчей (пять побед, одна ничья) в чемпионате Германии. Во всех турнирах серия мюнхенского клуба без поражений длилась восемь встреч (семь побед, одна ничья). В предыдущий раз "Бавария" проиграла 13 января в 1/16 финала Кубка Германии клубу второй бундеслиги "Хольштайн Киль" в серии пенальти (2:3), в чемпионате страны - 8 января в гостях "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:3).

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 49 очков после 22 матчей. "Айнтрахт" идет четвертым, имея в активе 42 очка после 22 встреч.

В следующем туре подопечные Ханса-Дитера Флика 27 февраля примут "Кёльн", а 23 февраля на выезде сыграют первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Лацио". "Айнтрахт" в 23-м туре чемпионата страны 26 февраля в гостях сыграет с "Вердером".