Российские ватерполисты проиграли в полуфинале олимпийского квалификационного турнира

ТАСС, 20 февраля. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Греции со счетом 10:13 в полуфинальном матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

В другом полуфинале команда Черногории обыграла хорватов в серии пенальти. В матче за третье место россияне сыграют со сборной Хорватии. Команды пересекались на групповом этапе, тогда победу одержали россияне со счетом 14:13.

Путевку в Токио по результатам плей-офф получат лучшие три сборные. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. На Олимпиаде сыграют 12 команд, 11 из них уже определились, это сборные Австралии, Венгрии, Греции, Казахстана, Испании, Италии, Сербии, США, Черногории, ЮАР и Японии.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.