Матч НХЛ на озере Тахо прервали из-за растаявшего льда

ТАСС, 21 февраля. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Колорадо" и "Вегасом", проходящая на специально смонтированной площадке на озере Тахо (штат Невада) под открытым небом, остановлена из-за качества льда.

Встреча началась в полдень по местному времени. Из-за тающего льда хоккеисты испытывали проблемы с катанием. Матч не возобновился после первого периода. Счет - 1:0 в пользу "Колорадо". Лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск).

В воскресенье на той же площадке запланирована встреча между "Бостоном" и "Филадельфией". Учтя опыт субботней игры, организаторы уже приняли решение перенести матч на вечернее время (начало - 03:30 мск).

Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную "Зимнюю классику", матчи которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.