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"Флорида" проиграла "Детройту" в матче НХЛ. Бобровский отразил 25 бросков

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Детройта"
Хоккеисты "Детройта" Даррен Хелм и "Флориды" Сергей Бобровский AP Photo/Paul Sancya
Описание
Хоккеисты "Детройта" Даррен Хелм и "Флориды" Сергей Бобровский
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 21 февраля. "Детройт" со счетом 2:1 обыграл "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы Патрик Немет (31-я минута) и Матиас Броме (38). У проигравших отличился Александер Веннберг (15). Для 26-летнего шведского нападающего Броме, который провел 18-й матч в НХЛ, эта шайба стала дебютной в лиге.

В составе "Флориды" на лед вышел российский вратарь Сергей Бобровский, который оставался в запасе три матча подряд. Он отразил 25 бросков. Всего на счету Бобровского восемь матчей и пять побед в нынешнем сезоне НХЛ. Вратарь "Детройта" Джонатан Бернье сделал 38 сейвов и был признан первой звездой матча.

"Флорида" набрала 24 очка за 16 матчей и занимает первое место в таблице Центрального дивизиона. "Детройт" идет последним, восьмым с 13 очками в 20 играх.

В следующем матче "Флорида" примет "Даллас" 23 февраля, "Детройт" на следующий день сыграет дома против "Нэшвилла".

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