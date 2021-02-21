Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" победить "Тампу" в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. "Каролина" обыграла "Тампу" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек (23-я минута), Себастьян Ахо (36), Седрик Пакетт (44) и Андрей Свечников (58). Российский форвард также сделал результативную передачу. Свечников набрал 16 очков (7 голов + 9 передач) в 16 матчах нынешнего сезона.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. Он потерпел четвертое поражение в сезоне при девяти победах. Вратарь "Каролины" Алекс Неделькович также отразил 24 броска и оформил первый шатаут в сезоне.

Пакетт впервые отличился в составе "Каролины". Он перешел в команду из "Тампы" 13 февраля в результате обмена.

"Каролина" занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 25 очков в 16 матчах. "Тампа" идет четвертой с 21 очком за 15 игр.

В следующем матче "Каролина" примет "Тампу" 23 февраля.