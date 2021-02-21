"Питтсбург" обыграл "Айлендерс" в 1000-м матче Кросби в НХЛ

В составе победителей голами отметились Крис Летанг (33-я и 54-я минуты) и Майк Мэтисон (48). У проигравших отличились Джордан Эберле (36) и Брок Нельсон (41).

ТАСС, 21 февраля. "Питтсбург" со счетом 3:2 на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал голевой пас. Всего на счету россиянина 10 очков (3 гола + 7 передач) в 15 матчах нынешнего сезона. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 15 бросков из 18 по своим воротам.

Капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби сделал две голевые передачи. Эта игра стала тысячной для 33-летнего нападающего в составе команды в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал первым игроком в истории "Питтсбурга", сыгравшим за команду 1000 матчей. "Питтсбург" выбрал канадца под общим первым номером на драфте 2005 года, всего он набрал 1 278 очков (468 шайб + 810 результативных передач) в НХЛ. Кросби - трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в плей-офф на его счету 168 матчей и 189 (68+121) очков.

"Питтсбург" занимает четвертую позицию в таблице Восточного дивизиона, набрав 19 очков за 16 матчей. "Айлендерс" располагаются на пятом месте с 19 очками в 17 играх. В следующем матче "Питтсбург" в гостях сыграет против "Вашингтона" 24 февраля, "Айлендерс" днем ранее примут "Баффало".

Результаты других матчей дня

"Нэшвилл" в гостях обыграл "Коламбус" со счетом 4:2. Форвард хозяев Михаил Григоренко и нападающий гостей Яков Тренин отметились результативными передачами. На счету Григоренко 17 матчей в текущем сезоне и 7 (2+5 очков). У Тренина 14 игр и 3 (1+2) очка.