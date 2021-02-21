Россиянка Куницкая одержала победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Поединок в легчайшей весовой категории состоял из трех раундов и завершился победой 31-летней россиянки единогласным решением судей.

На счету Куницкой теперь 14 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Она дебютировала в ММА в 2009 году. Свой предыдущий поединок в UFC Куницкая провела в августе прошлого года, победив Юлию Столяренко из Литвы единогласным решением судей.

В разные годы Куницкая становилась чемпионкой России по тхэквондо и по тайскому боксу, чемпионкой мира по грепплингу. В Абсолютном бойцовском чемпионате Куницкая дебютировала в марте 2018 года, проиграв в титульном бою в полулегком весе бразильянке Кристиане Жустино техническим нокаутом. До перехода в UFC россиянка выступала в лиге Invicta (крупнейшей организации по смешанным единоборствам среди женщин), где владела титулом в легчайшем весе.

29-летняя Виейру одержала 11 побед и потерпела 2 поражения.