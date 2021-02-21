Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Всего на его счету 14 матчей в текущем сезоне и 11 (3 гола + 8 передач) очков.

В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (16-я минута), Кевин Фиала (17, 23), Виктор Раск (46) и Йоэль Эрикссон Эк (55). У хозяев отличился Дэвид Бэкес (37).

"Миннесота" занимает шестое место в таблице Западного дивизиона, набрав 16 очков в 14 матчах. "Анахайм" потерпел третье поражение подряд и идет последним, восьмым с 15 очками в 18 играх.

В следующем матче "Миннесота" сыграет в гостях против "Сан-Хосе" 23 февраля. "Анахайм" в этот же день встретится на выезде с "Аризоной".