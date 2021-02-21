"Эдмонтон" разгромил "Калгари" в матче НХЛ. Макдэвид набрал пять очков

ТАСС, 21 февраля. "Эдмонтон" дома обыграл "Калгари" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей три шайбы забросил Коннор Макдэвид (18, 22 и 29-я минута), два гола на счету Райана Ньюджента-Хопкинса (6, 33), по одной шайбе забросили Алекс Чейссон (4) и Джошуа Арчибальд (41), у проигравших отличился Эндрю Мэнджапани (8). Макдэвид также отметился результативными передачами в эпизодах с голом Чейссона и первой шайбой Ньюджента-Хопкинса.
Макдэвид забросил три шайбы подряд в матче и оформил второй подобный хет-трик в карьере. Впервые он сделал это в октябре 2017 года также в игре против "Калгари". Макдэвид укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров, набрав 37 (12 шайб + 25 передач) очков в 20 матчах текущего сезона НХЛ.
Российский защитник "Калгари" Никита Нестеров не сумел отметиться результативными действиями в игре, завершив матч с показателем полезности "-3". В текущем сезоне он провел 15 матчей, не набрав очки.
"Эдмонтон" идет на втором месте в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав в 20 матчах 24 очка и уступая лидирующему "Торонто" шесть очков. "Калгари" располагается на пятой строчке, имея в активе 17 очков после 18 матчей. В следующей игре "Эдмонтон" 24 февраля на выезде сыграет с "Ванкувером", "Калгари" днем ранее в гостях встретится с "Торонто".