Додиг и Полашек победили на Australian Open в парном разряде

ТАСС, 21 февраля. Хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек обыграли американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в мужском парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Додигу 36 лет, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде, в его активе 15 титулов на турнирах ATP, среди которых победа на Открытом чемпионате Франции 2015 года в паре с бразильцем Марсело Мело.

35-летний Полашек располагается на 17-й строчке рейтинга, он является победителем 14 турниров в парном разряде. Он стал первым словаком, который выиграл турнир серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится в воскресенье финальным матчем в мужском одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев (четвертый номер посева) и лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович. Встреча начнется не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.