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ММА

Российский боец UFC Волков может провести реванш с Льюисом летом

Россиянин проиграл американцу нокаутом в октябре 2018 года
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков может летом провести реванш против американца Деррика Льюиса. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.

Льюис в ночь на воскресенье нокаутировал Кёртиса Блэйдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе (штат Невада, США) UFC Fight Night 185. Волков проиграл Льюису нокаутом в октябре 2018 года.

"Сразу после боя Льюиса я написал матчмейкеру UFC Мику Майнарду, что мы хотим этот бой на лето. Мик говорил мне ранее, что Льюис не захочет драться с Сашей ни за какие деньги, если только этот бой не будет за пояс", - сказал Банников.

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