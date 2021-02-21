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Чемпионат мира по биатлону

Казакевич пояснила свои слова о чешских биатлонистках, которые от нее "воротят нос"

Россиянка сообщила, что не держит зла на представительниц чешской сборной, которые демонстративно отказываются с ней общаться

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич не держит зла на представительниц чешской сборной, которые демонстративно отказываются с ней общаться. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после масс-старта - заключительной женской гонки на чемпионате мира в Поклюке.

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Во время турнира Казакевич в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России отметила, что представители сборной Чехии "воротят нос", когда она с ними здоровается.

"На самом деле я ко всем одинаково отношусь, со всеми здороваюсь. Это уже проблемы тех людей, которые ведут себя так и не всегда приветливые. Мы стараемся со всеми общаться, а хотят этого люди ли нет - другой вопрос", - сказала Казакевич.

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом (начало в 17:15 мск), российская женская команда на турнире не завоевала медалей.

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