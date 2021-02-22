Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (34-я и 52-я минуты), Джон Карлсон (50) и Александр Овечкин (57). У проигравших отличились Андреас Йонссон (10), Джэк Хьюз (24) и Никита Гусев (60). Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом Оши, всего в активе Кузнецова теперь 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков в девяти матчах текущего сезона.

ТАСС, 22 февраля. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан "Вашингтона" Овечкин прервал безголевую серию из четырех матчей и забросил шестую шайбу в текущем сезоне, отдав при этом девять передач в 13 матчах. Гусев забросил свою первую шайбу в сезоне. Также на его счету одна передача в 10 играх.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и форвард гостей Михаил Мальцев не набрали баллов за результативность.

"Вашингтон" поднялся на второе место Восточного дивизиона, набрав 21 очко в 17 матчах. "Нью-Джерси" идет на предпоследней, седьмой строчке, имея в активе 14 очков после 13 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" 24 февраля на домашней площадке примет "Питтсбург", "Нью-Джерси" в этот же день дома встретится с "Баффало".