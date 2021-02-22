Матч молодежного первенства России по футболу "Рубин" - "Уфа" перенесен из-за морозов

ТАСС, 22 февраля. Матч 15-го тура молодежного первенства России по футболу между казанским "Рубином" и "Уфой" перенесен на неопределенный срок из-за морозов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба "Уфы".

Встреча должна была состояться 24 февраля.

В воскресенье стало известно, что запланированный на понедельник матч 1/8 финала Бетсити Кубка России "Уфа" - "Урал" перенесен на 3 марта по той же причине.

Молодежная команда "Уфы" после 14 туров занимает в группе Б пятое место, набрав 15 очков. "Рубин" идет на четвертой строчке с 26 очками. В 16-м туре уфимцы 27 февраля примут московское "Строгино", казанская команда в тот же день на выезде сыграет против самарской "Академии Коноплева".

Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. В нынешнем сезоне турнир проводится в два этапа. В первой части участники поделены на две группы по десять команд, во второй - команды из группы A, занявшие первые пять мест в турнирной таблице после двух кругов первого этапа, сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять из группы А сыграют с последними пятью из группы Б.