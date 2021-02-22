Клим Костин второй раз подряд признан лучшим новичком недели в КХЛ

ТАСС, 22 февраля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала игрока омского "Авангарда" Клима Костина лучшим новичком 22-й недели регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Вместе с командой 21-летний Костин одержал две победы в трех матчах и забросил победную шайбу в игре против нижегородского "Торпедо". Также на его счету 10 бросков по воротам, 17 силовых приемов и два заблокированных броска, среднее игровое время Костина составило 19 минут 22 секунды. Хоккеист выбирается лучшим новичком лиги вторую неделю подряд.

Лучшим нападающим признан французский игрок казанского "Ак Барса" Стефан Да Коста, который в трех матчах набрал 6 (4 гола + 2 результативные передачи) очков. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий составил "+2". Да Коста нанес 13 бросков по воротам соперников, совершил три силовых приема и заблокировал два броска соперников.

Лучшим вратарем назван Иван Федотов из челябинского "Трактора", одержавший две победы в двух матчах недели. Федотов отразил 95,06% бросков по своим воротам, коэффициент надежности голкипера составил 1,98.

Лучшим защитником недели стал хоккеист московского "Динамо" Андрей Сергеев. Он помог своей команде одержать три победы в трех встречах и набрал 6 (2+4) очков, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4". Защитник нанес семь бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приема и заблокировал три броска. Также за нарушения правил в эпизодах с его участием соперники "Динамо" получили два удаления.