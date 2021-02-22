СМИ: игрок юношеской сборной Италии отказался от профессионального футбола ради Гарварда

ТАСС, 22 февраля. Нападающий юношеской сборной Италии по футболу и "Пескары" Алессандро Арлотти поступил в Гарвардский университет и решил приостановить профессиональную карьеру ради учебы. Об этом сообщает германский телеканал Sport1.

18-летний итальянец покинул "Пескару" и будет выступать за университетскую команду.

Арлотти является воспитанником "Монако". В сентябре 2020 года он подписал контракт с итальянской "Пескарой", выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу.

В составе сборной Италии для игроков не старше 17 лет Арлотти провел восемь матчей, забив один мяч. Также он принял участие в трех играх сборной для игроков не старше 18 лет.