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Футбол в Италии

СМИ: игрок юношеской сборной Италии отказался от профессионального футбола ради Гарварда

Алессандро Арлотти покинул "Пескару"

ТАСС, 22 февраля. Нападающий юношеской сборной Италии по футболу и "Пескары" Алессандро Арлотти поступил в Гарвардский университет и решил приостановить профессиональную карьеру ради учебы. Об этом сообщает германский телеканал Sport1.

18-летний итальянец покинул "Пескару" и будет выступать за университетскую команду.

Арлотти является воспитанником "Монако". В сентябре 2020 года он подписал контракт с итальянской "Пескарой", выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата Италии по футболу.

В составе сборной Италии для игроков не старше 17 лет Арлотти провел восемь матчей, забив один мяч. Также он принял участие в трех играх сборной для игроков не старше 18 лет.

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