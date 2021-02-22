Болельщик заплатил €153 тыс., чтобы футболист сыграл против отдавшего его в аренду клуба

ТАСС, 22 февраля. Защитник "Интернасьоналя" Родиней вышел на поле в матче чемпионата Бразилии по футболу против отдавшего его в аренду "Фламенго" благодаря взносу болельщика в €153 тыс. Об этом сообщает портал Goal.

В январе 2020 года "Интернасьональ" арендовал бразильского футболиста до мая 2021 года. Согласно заключенному между клубами договору, за участие Родинея в матче с "Фламенго" "Интернасьональ" должен был заплатить неустойку в размере €153 тыс. Это сделал один из болельщиков клуба из Порту-Алегри.

В воскресенье "Фламенго" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Бразилии обыграл "Интернасьональ" со счетом 2:1. Родиней получил прямую красную карточку на 49-й минуте встречи. Благодаря победе клуб из Рио-де-Жанейро поднялся на первое место, набрав 71 очко за тур до окончания первенства и обогнав "Интернасьональ", у которого теперь на два очка меньше.

Родинею 29 лет, он является победителем Кубка Либертадорес в составе "Фламенго" (сезон-2018/19). В текущем сезоне защитник провел 25 матчей, в которых забил один мяч, отдал две голевые передачи и получил пять желтых карточек.