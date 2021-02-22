Федерация проверит инцидент с требованием тренера "Львова" к судье говорить по-украински

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) по этике и честной игре начал проверку инцидента, который произошел в матче 15-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Львов" - "Колос" (Киевская область). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Комитет УАФ по этике и честной игре начал проверку инцидента, который возник в матче 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" между главным тренером команды хозяев и четвертым арбитром матча", - отмечается в сообщении.

Как сообщает ассоциация, на 67-й минуте главный арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру "Львова" Виталию Шумскому после получения уведомления от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Шумский заявил, что причиной предупреждения было требование к арбитру общаться на украинском языке. Комитет опросит свидетелей и рассмотрит все материалы, касающиеся инцидента.

Главный тренер "Львова" Виталий Шумский в свою очередь сообщил, что четвертый арбитр разговаривал с ним на русском, а не на украинском языке.

"Я не буду комментировать действия главного судьи и двух лайнсменов. У меня никаких споров ни с кем не было. Но четвертый арбитр разговаривал со мной на русском языке, а я его попросил, чтобы он разговаривал со мной на украинском. На что он сразу передал по рации главному судье, который ко мне подошел и дал мне желтую карточку", - рассказал Шумский на послематчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в YouTube на официальном канале "Львова".

Шумский отметил, что он еще не получил ответа, за что ему была показана желтая карточка.

Использование украинского языка

С 16 января украинский язык стал обязательным для сферы потребления на Украине. Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. К этому обязывает принятый 25 апреля 2019 года закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", норма которого вступила в силу 16 января 2021 года.

По закону, теперь АЗС, сайты, библиотеки, рестораны, магазины и аптеки обязаны перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если они не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.

На жалобу должны отреагировать и потребовать в течение 30 дней устранить нарушения в обслуживании. На первый раз владельцы бизнеса будут предупреждены, а если в течение года случается второе нарушение, то будет наложен штраф от 5 100 до 6 800 гривен ($180 - $242).

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, следить за соблюдением языковых норм в стране будут представители уполномоченного в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.