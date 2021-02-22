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Футбол в России

Футболисты "Зенита-2" спасли жизнь потерявшему сознание человеку после пожара

Ислам Жилов, Никита Симдянкин и тренер Луис Анула во время пробежки услышали крики около одного из подсобных помещений, где произошло возгорание

ТАСС, 22 февраля. Футболисты "Зенита-2" Ислам Жилов, Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула помогли человеку выбраться из загоревшегося подсобного помещения на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Инцидент произошел в воскресенье. Во время пробежки футболисты услышали крики около одного из подсобных помещений, где произошло возгорание. Анула с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, а Жилов и Симдянкин вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали бригаду скорой помощи.

На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он пришел в себя.

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