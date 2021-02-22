Футболисты "Зенита-2" спасли жизнь потерявшему сознание человеку после пожара

ТАСС, 22 февраля. Футболисты "Зенита-2" Ислам Жилов, Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула помогли человеку выбраться из загоревшегося подсобного помещения на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Инцидент произошел в воскресенье. Во время пробежки футболисты услышали крики около одного из подсобных помещений, где произошло возгорание. Анула с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, а Жилов и Симдянкин вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали бригаду скорой помощи.
Вчера на сборах произошел случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок. pic.twitter.com/L4tGaqqLMJ— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) February 22, 2021
На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он пришел в себя.