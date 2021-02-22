Судья в Испании стер отметку с результатом прыгуньи в длину и лишил ее серебра

ТАСС, 22 февраля. Судьи чемпионата Испании по легкой атлетике стерли отметку с результатом спортсменки Марии Висенте после ее прыжка на 6,5 м из-за возможного нарушения. Как сообщает агентство Reuters, судьи заподозрили спортсменку в нарушении правил, но после просмотра видеоповтора отменили решение.

В воскресенье 19-летняя Висенте прыгнула в первой попытке на 6,5 м, но двум судьям в яме показалось, что у нее был заступ. Судьи стерли отметку, но после видеопросмотра оказалось, что правила не были нарушены. Официальные лица признали ошибку и дали Висенте еще одну попытку.

Второй попыткой она нарушила правила, но позже прыгнула на 6,24 м, это был ее лучший результат. В итоге на соревновании она завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла Фатима Диаме с результатом 6,51 м, второй стала Тесси Эбоселе (6,31).