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Летние олимпийские виды спорта

Судья в Испании стер отметку с результатом прыгуньи в длину и лишил ее серебра

Незасчитанная попытка оказалась лучшей для спортсменки
Мария Висенте EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Мария Висенте
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 22 февраля. Судьи чемпионата Испании по легкой атлетике стерли отметку с результатом спортсменки Марии Висенте после ее прыжка на 6,5 м из-за возможного нарушения. Как сообщает агентство Reuters, судьи заподозрили спортсменку в нарушении правил, но после просмотра видеоповтора отменили решение.

В воскресенье 19-летняя Висенте прыгнула в первой попытке на 6,5 м, но двум судьям в яме показалось, что у нее был заступ. Судьи стерли отметку, но после видеопросмотра оказалось, что правила не были нарушены. Официальные лица признали ошибку и дали Висенте еще одну попытку.

Второй попыткой она нарушила правила, но позже прыгнула на 6,24 м, это был ее лучший результат. В итоге на соревновании она завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла Фатима Диаме с результатом 6,51 м, второй стала Тесси Эбоселе (6,31).

' YouTube/Track and Field Athletics'

Висенте является чемпионкой мира (2017) и чемпионкой Европы (2018) среди спортсменов не старше 18 лет, чемпионкой Европы до 20 лет (2019) и серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2018 года.

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