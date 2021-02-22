НХЛ и "Рейнджерс" за Панарина. Хоккеиста обвинили в избиении девушки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сыграет в ближайших матчах, он временно покинул расположение команды после обвинений в избиении девушки десятилетней давности. Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.
Никаких доказательств или подтверждений вины Панарина пока нет, уголовное дело не заведено. Клуб поддержал своего лучшего игрока. "Артемий решительно отвергает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Он явно потрясен и встревожен, из-за чего на какое-то время покинет команду. "Рейнджерс" полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним над тем, чтобы определить источник этих безосновательных обвинений", - говорится в сообщении пресс-службы "Рейнджерс".
29-летний российский форвард далеко не первый игрок НХЛ, против которого выдвигаются подобные обвинения. Лига относится к этой теме весьма серьезно, поэтому временный "отпуск" Панарина удивления не вызывает. История довольно громкая, и скорее всего, россиянин не вернется на лед, пока она не затихнет или не получит четкое опровержение.
Панарин перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона нападающий набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на приз лучшему игроку сезона. В нынешнем сезоне он остается лидером команды, имея в активе 18 (5+13) очков после 14 матчей.
Назаров в свое время давал 19-летнему Панарину много игрового времени в "Витязе" и помог раскрыть талант форварда на профессиональном уровне. Однако позднее взгляды Панарина и Назарова на жизнь разошлись. В своем заявлении "Рейнджерс" предположил, что выпады против Панарина используются для давления на игрока из-за его последних политических высказываний.
Панарина и "Рейнджерс" поддержала и НХЛ. В лиге заявили, что будут следить за развитием ситуации.
Войнов, Варламов, Хабибуллин
Похожие обвинения, только в официальной форме, выдвигались двум другим российским игрокам НХЛ - Вячеславу Войнову и Семену Варламову. Их карьеры сложились по-разному. 20 октября 2014 года двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, позже был выпущен под залог в $50 тыс. На время расследования НХЛ дисквалифицировала игрока.
2 июля 2015 года Войнов пошел на сделку со следствием и получил 90 суток заключения с испытательным сроком в три года. Позднее Войнов был отпущен иммиграционной службой США из-под стражи и прибыл в Москву. Защитник завоевал Кубок Гагарина со СКА и стал олимпийским чемпионом 2018 года, но в НХЛ больше не играл. В настоящее время хоккеист и вовсе находится без команды.
Варламов подозревался в домашнем насилии в конце 2013 года. После суда хоккеист был выпущен под залог в $5 тыс. 20 декабря 2013 года с него сняли все обвинения по инициативе прокуратуры. Голкипер продолжил играть за "Колорадо", а с 2019 года выступает за "Айлендерс", в прошлом сезоне он помог команде выйти в полуфинал Кубка Стэнли.
8 февраля 2010 года Николай Хабибулин был задержан полицией штата Аризона за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости. "Феррари" вратаря ехал со скоростью 70 миль в час на участке, где ограничение составляет 45 миль в час. В августе 2010 года суд штата признал хоккеиста виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к 30 дням тюремного заключения (15 дней Хабибулин провел в тюрьме, 15 - дома под надзором).
После этого с 2009 по 2013 год Хабибулин выступал за "Эдмонтон", который был аутсайдером лиги и ни разу не вышел в плей-офф. В последнем сезоне за канадский клуб российский вратарь провел всего 12 матчей, после чего вернулся в "Чикаго". Там он снова был в роли глубокого запасного, в сезоне-2013/14 принял участие в четырех играх, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. После восстановления Хабибулин не получил предложений и принял решение завершить спортивную карьеру.
Что может ждать Панарина
Важность Панарина для "Рейнджерс" переоценить трудно. Именно вокруг него руководство клуба выстраивает команду, которая через несколько лет должна замахнуться на Кубок Стэнли. Для клуба важно защитить его в этой истории, чтобы сценария Войнова не повторилось.
В противном случае "Рейнджерс" расторгнут контракт с Панариным, игрок будет вынужден если не ответить по закону, то минимум перебраться в Россию для продолжения карьеры. В таком случае форвард лишится примерно $60 млн, которые должен получить по остатку контракта с "Рейнджерс". Тогда Панарин сможет выступать за сборную России на этапах Евротура и чемпионатах мира.
Утверждать, что карьера находящегося на пике Панарина сломана, пока преждевременно. Очевидно, российский форвард пропустит ряд ближайших матчей "Рейнджерс", что осложнит положение команды, находящейся в нижней части таблицы своего дивизиона.