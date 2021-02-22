НХЛ и "Рейнджерс" за Панарина. Хоккеиста обвинили в избиении девушки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сыграет в ближайших матчах, он временно покинул расположение команды после обвинений в избиении девушки десятилетней давности. Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

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Никаких доказательств или подтверждений вины Панарина пока нет, уголовное дело не заведено. Клуб поддержал своего лучшего игрока. "Артемий решительно отвергает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Он явно потрясен и встревожен, из-за чего на какое-то время покинет команду. "Рейнджерс" полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним над тем, чтобы определить источник этих безосновательных обвинений", - говорится в сообщении пресс-службы "Рейнджерс". 29-летний российский форвард далеко не первый игрок НХЛ, против которого выдвигаются подобные обвинения. Лига относится к этой теме весьма серьезно, поэтому временный "отпуск" Панарина удивления не вызывает. История довольно громкая, и скорее всего, россиянин не вернется на лед, пока она не затихнет или не получит четкое опровержение. Панарин перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона нападающий набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на приз лучшему игроку сезона. В нынешнем сезоне он остается лидером команды, имея в активе 18 (5+13) очков после 14 матчей.

Назаров в свое время давал 19-летнему Панарину много игрового времени в "Витязе" и помог раскрыть талант форварда на профессиональном уровне. Однако позднее взгляды Панарина и Назарова на жизнь разошлись. В своем заявлении "Рейнджерс" предположил, что выпады против Панарина используются для давления на игрока из-за его последних политических высказываний. Панарина и "Рейнджерс" поддержала и НХЛ. В лиге заявили, что будут следить за развитием ситуации.

' YouTube/NHL'

Войнов, Варламов, Хабибуллин Похожие обвинения, только в официальной форме, выдвигались двум другим российским игрокам НХЛ - Вячеславу Войнову и Семену Варламову. Их карьеры сложились по-разному. 20 октября 2014 года двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, позже был выпущен под залог в $50 тыс. На время расследования НХЛ дисквалифицировала игрока.