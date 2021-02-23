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НХЛ

Агент Панарина отверг обвинения в адрес хоккеиста

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров сообщил, что Панарин в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии
Артемий Панарин AP Photo/Nick Wass
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 февраля. Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина Пол Теофанос отверг обвинения в адрес игрока. Комментарий Теофаноса приводит журналист газеты New York Post Ларри Брукс в Twitter.

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

"Я однозначно, категорически отрицаю все эти ложные утверждения, исходящие из России в отношении Артемия. Это ложь", - сказал Теофанос.

С поддержкой Панарина также выступила НХЛ. "Рейнджерс" заявили, что россиянин отрицает обвинения в свой адрес, но будет вынужден на некоторое время покинуть команду.

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