Агент Панарина отверг обвинения в адрес хоккеиста

ТАСС, 23 февраля. Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина Пол Теофанос отверг обвинения в адрес игрока. Комментарий Теофаноса приводит журналист газеты New York Post Ларри Брукс в Twitter.
Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.
"Я однозначно, категорически отрицаю все эти ложные утверждения, исходящие из России в отношении Артемия. Это ложь", - сказал Теофанос.
Paul Theofanous, Panarin's agent, tells Post: "I unequivocally, categorically deny all of these false allegations coming out of Russia about Artemi. This is false."— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) February 22, 2021
С поддержкой Панарина также выступила НХЛ. "Рейнджерс" заявили, что россиянин отрицает обвинения в свой адрес, но будет вынужден на некоторое время покинуть команду.