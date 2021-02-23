Агент Панарина отверг обвинения в адрес хоккеиста

ТАСС, 23 февраля. Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина Пол Теофанос отверг обвинения в адрес игрока. Комментарий Теофаноса приводит журналист газеты New York Post Ларри Брукс в Twitter.

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

"Я однозначно, категорически отрицаю все эти ложные утверждения, исходящие из России в отношении Артемия. Это ложь", - сказал Теофанос.