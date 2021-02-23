"Флорида" обыграла "Даллас" в матче НХЛ. Худобин отразил 49 бросков

Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 49 бросков по своим воротам, стал второй звездой встречи и повторил личный рекорд. 28 декабря 2018 года россиянин, выступая за "Даллас", отразил 49 бросков в матче против "Нэшвилла" (2:0). Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Вратарь Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду", остался в запасе.

"Даллас" провел первую игру с 14 февраля, так как из-за экстремальных погодных условий были отменены четыре домашних матча команды против "Нэшвилла" и "Тампы".

"Флорида" набрала 26 очков в 17 матчах и занимает первое место в таблице Центрального дивизиона. "Даллас" располагается на шестой позиции с 14 очками за 13 игр. Следующий матч команды проведут 25 февраля в Санрайзе (штат Флорида).

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Баффало" (3:2), голкипер хозяев Семен Варламов отразил 33 броска. "Калгари" на выезде победил "Торонто" (3:0). "Тампа" на чужой площадке переиграла "Каролину" (4:2), голкипер гостей Андрей Василевский отбил 33 броска и был признан третьей звездой встречи, его одноклубник Михаил Сергачев отдал голевую передачу.