СМИ: Нагельсман может возглавить "Тоттенхэм" в случае отставки Моуринью

ТАСС, 23 февраля. Главный тренер германского футбольного клуба "Лейпциг" Юлиан Нагельсман может возглавить английский "Тоттенхэм" в случае отставки Жозе Моуринью. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По информации источника, Моуринью отведено 12 дней на исправление ситуации. За этот отрезок команда проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы и три игры в чемпионате. В случае неудачи руководство английской команды постарается договориться с Нагельсманом.

"Тоттенхэм" после 24 матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков, клуб проиграл четыре из пяти последних матчей в лиге. 10 февраля "Тоттенхэм" в дополнительное время уступил "Эвертону" (4:5) в 1/8 финала Кубка Англии и завершил выступление в турнире. 18 февраля лондонцы обыграли австрийский "Вольфсберг" со счетом 4:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.