Кириленко считает, что НБА могла бы быть заинтересована в окнах для игр сборных

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) могло бы быть интересно добавить окна на матчи сборных в свой календарь, в том числе с коммерческой точки зрения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В настоящий момент НБА и Евролига не прерывают свои чемпионаты во время проведения континентальных отборочных турниров. На прошлой неделе состоялись матчи последних двух туров квалификации на чемпионат Европы - 2022, по итогам которых определились все участники. Путевку на турнир завоевала и сборная России.

"Было бы отлично, чтобы были решены вопросы между Евролигой и Международной федерацией баскетбола. И может быть даже НБА могла добавить окна для сборных, - сказал Кириленко. - Сомневаюсь, что это будет, но это было бы идеально. Ведь сейчас же есть окно на Матч звезд. Пока это утопия, но потенциально это может быть даже интересно для НБА. В том числе с коммерческой точки зрения".