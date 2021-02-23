Футболист ЦСКА Влашич сообщил, что клуб готов продать его не менее чем за €35 млн

ТАСС, 23 февраля. Российский футбольный клуб ЦСКА готов продать хорватского полузащитника Николу Влашича не менее чем за сумму отступных, которая составляет €35 млн. Об этом футболист рассказал в интервью газете Sportske novosti.

ЦСКА арендовал Влашича у "Эвертона" в 2018 году, через год игрок был выкуплен за €15,7 млн (по данным портала Transfermarkt). В данный момент портал оценивает стоимость 23-летнего хорвата в €30 млн. Нынешний контракт Влашича с армейским клубом действует до июля 2024 года.

"Я знаю, что были клубы, которые были заинтересованы в моем трансфере. Однако в ЦСКА мне четко сказали, что клуб отпустит меня только в том случае, если кто-то заплатит сумму отступных - €35 млн. Если бы кто-то предложил €34 млн, я бы остался в Москве. €35 млн - очень большие деньги за игрока, приехавшего из чемпионата России, особенно во время пандемии и в зимнее трансферное окно", - сказал Влашич.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач. ЦСКА занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге с 37 очками после 19 игр.